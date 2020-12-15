Фергюсон пообещал продолжить «погоню за величием»

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон прокомментировал поражение от бразильца Чарльза Оливейры на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 256, пообещав продолжить «погоню за величием». Соответствующий пост доступен в его Instagram-аккаунте.

«Психологическая устойчивость позволила мне вытерпеть боль. Я не прекращаю погоню за величием. Я далек от завершения карьеры, хейтерам пора это понять», — написал Фергюсон. Боец добавил, что не ищет оправданий своему поражению.

Фергюсон проиграл Оливейре 13 декабря. Для американца это второе поражение подряд в рамках промоушена.

9 мая Фергюсон был нокаутирован соотечественником Джастином Гейджи. Поражение лишило его пояса временного чемпиона UFC в легком весе.

Всего за карьеру в ММА американец провел 31 бой, одержал 26 побед и потерпел пять поражений.