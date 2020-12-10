Фергюсон рассказал о своей реакции на заявление Нурмагомедова об уходе из спорта

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон рассказал о своей реакции на заявление россиянина Хабиба Нурмагомедова об уходе из спорта. Интервью с американцем опубликовано в YouTube-канале ESPN.

36-летний Фергюсон подтвердил, что следил за поединком Нурмагомедова и Джастина Гейджи. Он признался, что не поверил в то, что россиянин ушел из MMA навсегда.

«Это были эмоции. Он пообщается с мамой, все обсудит и наверняка снова вернется. Да, можно заработать сколько угодно денег и все такое. Но если ты занимаешься нашим делом, то отказаться от него непросто», — заявил Фергюсон.

Американец признался, что ему понравился поединок между россиянином и американцем. Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере и удержал пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Вскоре после поединка он возглавил рейтинг лучших бойцов организации.

Весной 2020-го Фергюсон уступил Гейджи и лишился шансов на титульный бой против Нурмагоедова. До этого поединок между спортсменами неоднократно срывался. Фергюсон — бывший временный чемпион UFC в легком весе. 13 декабря на UFC 256 ему предстоит поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой.