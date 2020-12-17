Менеджер Нурмагомедова захотел побороться с Фергюсоном

Менеджер россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что он готов побороться с американцем Тони Фергюсоном по правилам грэпплинга. Об этом он написал в Twitter.

Все началось с того, что Абдель-Азиз сделал несколько нелестных ремарок в адрес 36-летнего Фергюсона, пожелав ему уйти на пенсию. Менеджер Нурмагомедова также заявил, что его клиент сделал бы американца инвалидом, если бы их поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) состоялся.

У Абдель-Азиза поинтересовались, согласился бы он выйти один на один с Фергюсоном в схватке по правилам грэпплинга под эгидой промоушена Submission Underground. Функционер ответил утвердительно.

Абдель-Азиз уже участвовал в подобном турнире. В 2005 году он выступил на Budo Challenge против японского бойца смешанного стиля (MMA) Шиния Аоки. Схватка продлилась 13 секунд и завершилась победой японца.

Submission Underground — один из наиболее популярных промоушенов. Проект запустил бывший боец UFC Чейл Соннен. Схватки организации транслирует UFC Fightpass.