Бытовая техника одновременно сгорела в 426 квартирах российского города

В Нижнем Новгороде из-за резкого скачка напряжения одновременно вышла из строя почти вся бытовая техника в 426 квартирах микрорайона Верхние Печеры. Местная прокуратура проведет проверку по данному факту, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Сотрудникам прокуратуры из открытых источников стало известно, что из-за аварии на трансформаторной подстанции в микрорайоне не работают общедомовые усилители антенн, светильники, блоки питания приборов учета тепловой энергии, вышло из строя оборудование интернет-провайдеров. Кроме того, повреждена станция приема и передачи данных со счетчиков холодного и горячего водоснабжения.

По информации агентства Regnum, также вышли из строя лифты в четырех десятиэтажных домах. Местные жители сообщили, что в электросети вместо 220 вольт внезапно стал поступать ток напряжением свыше 380 вольт, из-за чего бытовая техника просто сгорела. Также известно, что работникам аварийной бригады не сразу удалось попасть на неисправную подстанцию, поскольку все ее двери оказались под завалом снега.

В конце 2020-го в Санкт-Петербурге из-за аварии на высоковольтной линии оказался обесточен жилой квартал. ЧП произошло в муниципальном округе Сосновая Поляна Красносельского района. Без света остались 193 многоквартирных дома. За три недели до этого около 7 тысяч жителей Краснодара также остались без света из-за аварии на сетях электроснабжения.

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