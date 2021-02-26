Стала известна исправительная колония Навального

Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) доставлен в исправительную колонию (ИК-6) Коломны. Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.

Этапирование осужденного прошло за три часа из столицы до подмосковного города.

В ИК-6 в Коломне опровергли информацию о том, что Навальный доставлен туда. Об этом сказал дежурный, передает Daily Storm в своем Telegram-канале.

Ранее 26 февраля директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заверил, что у Навального будут нормальные условия в исправительном учреждении. Он гарантировал, что здоровью осужденного и его безопасности ничего не угрожает. При желании Навальный может заняться в колонии производственной деятельностью, отметил глава ФСИН.

О том, что осужденный будет отбывать наказание в одном из исправительных учреждений Центральной России сообщил источник 20 февраля сразу после решения Мосгорсуда , который признал законным замену условного срока на реальный. При этом ему сократили наказание на 50 дней. Он должен отбыть 2,5 года в колонии.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН принял решение о замене наказания осужденному за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора.

В декабре 2014 года он был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.