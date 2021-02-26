Фергюсон посмеялся над Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон посмеялся над фотографией россиянина Хабиба Нурмагомедова. На сторис американца обратили внимание журналисты Sport24.

Спортсмен прокомментировал фото, которое Нурмагомедов показал в ходе интервью с Магомедом Исмаиловым. На нем лицо россиянина опухло на фоне заболевания свинкой. «Когда можешь есть тирамису сколько хочешь», — написал Фергюсон.

Нурмагомедов переболел перед поединком в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) осенью 2020-го. Тогда россиянин бился с американцем Джастином Гейджи.

В 2017 году Нурмагомедов был вынужден отказаться от боя с Фергюсоном из-за осложнений, связанных с последствиями весогонки. Последний позже неоднократно обвинял команду россиянина в попытке избежать схватки. В своих социальных сетях и в интервью американец утверждал, что Нурмагомедов за неделю до взвешивания ел тирамису.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. Фергюсон — бывший временный чемпион промоушена.