Две голевые передачи Головина помогли «Монако» выиграть матч чемпионата Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сделал две голевые передачи в домашней игре 27-го тура чемпионата Франции против «Бреста». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 28 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу монегасков. Россиянин в концовке встречи сначала ассистировал Стевану Йоветичу, а затем помог забить мяч Кевину Фолланду.

Победа позволила «Монако» набрать 55 очков, команда занимает четвертое место в чемпионате страны. Лидирует «Лилль», который имеет в активе на три очка больше, чем монегаски.

24-летний Головин в нынешнем сезоне провел 11 матчей в чемпионате Франции. В его активе четыре забитых мяча и шесть голевых передач.

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