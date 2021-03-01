Сына Лукашенко уволили с поста помощника президента

Старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора уволили с поста помощника главы государства по национальной безопасности. Об этом сообщает БЕЛТА.

Соответствующий указ был подписан президентом еще 26 февраля. Сообщается, что отставка Виктора Лукашенко связана с его переходом на выборную должность.

26 февраля сын главы государства занял кресло председателя Национального олимпийского комитета (НОК). Он сменил на этом посту своего отца Александра Лукашенко, который возглавлял ведомство с 1997 года. Виктор Лукашенко с 2019 года был первым вице-президентом НОК.

Назначение может быть связано с санкциями Международного олимпийского комитета (МОК), который в декабре 2020 года запретил президенту Белоруссии участвовать во всех мероприятиях, проводимых под эгидой организации. Причина ограничений заключается в политической дискриминации спортсменов.