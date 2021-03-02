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США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций

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Фото: Pixabay.com

США частично выведут космическое сотрудничество с Россией из-под действия санкций, принятых из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, его содержание передает ТАСС.

Такое решение было принято «в поддержку правительственного космического сотрудничества». При этом в документе отмечается, что России будет отказано в экспорте оборонных технологий, за исключением космической сферы. Однако и по этому направлению коммерческое сотрудничество будет ограничено через полгода переходного периода.

Ранее Вашингтон обнародовал список россиян, попавших под санкции. Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, замминистра обороны Павел Попов, заместитель министра обороны России Алексей Криворучко и другие.

2 марта США объявили о вводе санкций против семи высокопоставленных представителей власти России из-за ситуации с Навальным. Перед этим ограничения по делу оппозиционера ввел Евросоюз.

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