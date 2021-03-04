Нурмагомедов поразил фанатов футбольными знаниями

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов впечатлил фанатов знанием истории футбола. Ролик беседы россиянина с другим спортсменом опубликован в YouTube-канале тренера Хавьера Мендеса.

32-летний Нурмагомедов спросил африканского бойца Манеля Капе, помнит ли он победителя Лиги чемпионов в 2005 году. Когда собеседник не смог ответить на вопрос, россиянин начал перечислять обладателей трофея по годам. Ролик озаглавлен «Нурмагомедов устроил Капе урок по истории футбола».

В комментариях к ролику пользователи высоко оценили эрудированность Нурмагомедова в данном вопросе. «Мастер класс в истории спорта», — отметил Khalid Saif.