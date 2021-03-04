Братья-бизнесмены потребовали удалить канал Навального с YouTube

Московские братья-бизнесмены Геннадий и Олег Егоровы через суд потребовали удалить канал Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) с YouTube и выплатить им десять миллионов рублей компенсации морального вреда. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Иск зарегистрировал Люблинский суд Москвы. Заявление подано на корпорацию Google, которая владеет видеохостингом YouTube, и самого Навального. В настоящее время иск находится на рассмотрении и пока не принят к судебному производству.

Один из основателей бюро переводов Ex Libris Геннадий Егоров объяснил, что выплата 10 миллионов рублей является компенсацией морального вреда. «Воспринимаю это не как иск, а как манифест. Я не являюсь адептом Навального или правительства России, я за то, чтобы привлечь внимание к проблемам малого бизнеса, который буквально рушится из-за санкций», — пояснил он решение об обращении в суд.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новые санкции США и ЕС, заявил, что ответные российские санкции будут согласованы и доведены до оппонентов. США и Евросоюз объявили о вводе санкций против высокопоставленных представителей власти России из-за ситуации вокруг Навального.

2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный приговор по делу «Ив Роше» за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года. В настоящее время он находится в СИЗО-3 в Кольчугино во Владимирской области.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.