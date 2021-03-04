Шакила О'Нила погрузили в скорую после матча с рестлерами

Бывший баскетболист Шакил О'Нил принял участие в шоу All Elite Wrestling. Об этом сообщает The Sun.

В одном из эпизодов соперник 48-летнего американца в матче налетел на О'Нила, стоявшего у канатов. Оба рестлера обрушились с ринга и упали на стол, разломав его. После поединка экс-баскетболиста погрузили в машину скорой помощи.

Please send our condolences to the tables #AEWDynamite pic.twitter.com/OFY9v94zWw — All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) March 4, 2021

О'Нил дебютировал в промоушене. Однако экс-спортсмен и ранее принимал участие в шоу рестлеров. Он многократно появлялся в качестве гостя в шоу World Wrestling Federation. Первый матч в качестве рестлера бывший чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провел в 2016 году в рамках Wrestlemania 32.

О'Нил завершил карьеру в 2011 году. Он известен по выступлениям за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Американец четырежды выигрывал чемпионат НБА.