Шакил О'Нил вторгся в видеочат оставшихся на карантине первоклассников

Видео: tmz.com

Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил поучаствовал в видеочате для оставшихся на карантине учеников первого класса одной из школ штата Джорджия. Видео публикует TMZ Sports.

48-летний бывший спортсмен оказался другом родителей одного из учащихся. Ко всеобщему удивлению О'Нил вторгся в видеоконференцию школьников по FaceTime. Экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лэйкерс» и «Майями Хит» поприветствовал учительницу, которая также была удивлена. «Это что, Шак?» — поинтересовалась женщина.

После завершения карьеры О'Нил работает на телевидении. Он неоднократно становился участником телешоу и снимался в эпизодических ролях в кино.

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