Острые крылья довели Шакила О'Нила до слез

First We Feast / YouTube

Бывший американский баскетболист Шакил О'Нил стал гостем шоу Hot Ones, где героям предлагают отвечать на вопросы интервьюера, поедая острые крылья. Полный выпуск доступен в YouTube.

Для гостей Hot Ones приготовлены 10 крыльев, каждое из которых приправлено соусом различной остроты. 47-летний ветеран спорта заявил в начале передачи, что постарается не подать виду, если угощение покажется ему слишком острым. Однако ближе к концу выпуска у баскетболиста выступили слезы. Ему также потребовались кусочки льда, чтобы избавиться от жжения на губах.

Испытанием для бывшего спортсмена стало крыло, приправленное соусом Da Bomb, острота которого измеряется в 135 тысяч единиц по шкале Сковилла (классический соус «Табаско» имеет значение от двух до пяти тысяч единиц по данной шкале — прим. «Ленты.ру»). В конце передачи О'Нил уговорил ведущего съесть крыло после того, как оно было полито всеми представленными соусами. Баскетболист назвал это «Соусом Шакила».

Hot Ones регулярно приглашает звезд, таких как актриса Шарлиз Терон, шеф-повар Гордон Рэмзи, телеведущая Тайра Бэнкс и других.

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