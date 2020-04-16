Шакил О'Нил объяснил свой успех увлечением MMA

Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил объяснил свой успех занятиями смешанными единоборствами (MMA). Об этом сообщает ESPN.

«Оказалось, игра в баскетбол чем-то напоминает борьбу. И когда я начал тренироваться в MMA под руководством Джона Берка, я набрал лучшую форму в жизни. На дворе стоял 2000 год. И одерживал победы, доминировал», — заявил 48-летний бывший баскетболист.

По словам О'Нила, подготовка в MMA помогала ему выигрывать чемпионаты НБА. Кроме того, баскетболист стал фанатом MMA и неоднократно посещал турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). По мнению американца, бойцы MMA — лучшие атлеты мира.

О'Нил — четырехкратный чемпион НБА (2000, 2001, 2002, 2006), 15-кратный участник матча всех звезд НБА, чемпион мира (1994) и обладатель золота Олимпийских игр-1996. В сентябре 2016-го О'Нила ввели в баскетбольный Зал славы.

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