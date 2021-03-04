В WhatsApp появилась новая функция

В настольной версии WhatsApp появилась новая функция, которая позволяет совершать голосовые и видеозвонки. Об этом сообщает Engadget.

Журналисты издания отмечают, что свежее обновление доступно для владельцев компьютеров на платформах Windows и Mac. Ранее этой функцией могли воспользоваться только пользователи мобильной версии мессенджера. Кроме того, общаться по видеосвязи с ПК имели возможность некоторые юзеры, которые тестировали бета-версию.

По словам разработчиков WhatsApp, за последний год количество людей, разговаривающих друг с другом через мессенджер, значительно увеличилось.

«Поскольку так много людей по-прежнему живут отдельно от своих близких и приспосабливаются к новым способам работы, мы хотим, чтобы общение в WhatsApp было максимально приближенным к личному, независимо от того, в какой части мира вы находитесь или какие технологии используете», — отметили в WhatsApp.

Авторы обновления пообещали, что в будущем пользователи настольной версии мессенджера увидят и другие функции: например, поддержку групповых аудио и видеочатов.