Российский боец UFC получил нового соперника после «украденной» победы

Российский боец смешанного стиля (MMA) Максим Гришин вернется к выступлениям в июне и подерется с американцем Овинсем Сен-Пре. Об этом сообщает MMA Junkie.

Поединок пройдет в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 26 июня. Место проведения ивента пока неизвестно.

28 февраля Гришин потерпел поражение судейским решением от Дастина Джакоби. Результат поединка вызвал споры в социальных сетях. Многие пользователи посчитали, что судьи украли победу у российского бойца. Гришин также был удивлен оглашенным решением: по ходу поединка он дважды отправлял оппонента в нокдаун и имел преимущество по количеству ударов.

В активе 37-летнего Сен-Пре 25 побед при 15 поражениях. Гришин одержал 31 победу, потерпел девять поражений. Еще два поединка с участием россиянина завершились вничью.