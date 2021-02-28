Реакция россиянина из UFC на поражение судейским решением попала на видео

Реакция российского бойца смешанного стиля (MMA) Максима Гришина на поражение от Дастина Джакоби попала на видео. Ролик доступен в Instagram-аккаунте UFC Russia.

Во время оглашения результата 36-летний Гришин поднял руку, ожидая победы. Когда же россиянин понял, что судьи отдали победу Джакоби, он выразил удивление.

Фото опубликовано @ufcrussia

В Twitter многие пользователи выразили недовольство судейством в этом поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Поражение Гришина назвали кражей.

Гришин дважды отправил Джакоби в нокдаун и вел по количеству ударов. Однако судьи увидели преимущество оппонента россиянина в каждом из трех раундов.

Гришин потерпел второе поражение в UFC. Всего на его счету 31 победа и девять поражений.