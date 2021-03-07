Российский боец одержал третью подряд победу в UFC

Российский боец Аскар Аскаров победил американца Джозефа Бенавидеза и таким образом одержал третью подряд победу в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает Sport24.

Поединок Аскарова и Бенавидеза продлился три раунда. По итогам боя судьи единогласно отдали победу россиянину.

Ранее сообщалось, что Аскаров не уложился в соревновательный вес накануне турнира. Ему не хватило 0,9 килограмма.

Всего Аскаров выиграл 13 поединков, еще один закончился ничьей. Американский боец провел 34 боя, этот проигрыш для него стал восьмым по счету.

В главном поединке UFC 259 сойдутся действующие чемпионы промоушена. Исраэл Адесанья, удерживающий титул в среднем весе, подерется с Яном Блаховичем за пояс чемпиона в дивизионе полутяжеловесов.