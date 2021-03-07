Путин поздравил Большунова с серебром в марафоне на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова с серебряной медалью в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин направил спортсмену поздравительную телеграмму. В ней президент подчеркнул, что считает Большунова настоящим героем гонки.

На финишной прямой марафона, прошедшего в воскресенье, 7 марта, лидировавший Большунов в столкновении с норвежцем Йоханнесом Клебо сломал палку, после чего пропустил соперника и его соотечественника Эмиля Иверсена вперед. Россияне подали протест, который удовлетворили. Клебо дисквалифицировали, а победа досталась Иверсену. Большунов завоевал серебро.

Гонка завершила программу чемпионата мира. По итогам соревнований в копилке россиян пять медалей: одна золотая, три серебряные и одна бронзовая. Самым титулованным из россиян стал Большунов. Помимо серебра в марафоне, он победил в скиатлоне, стал вторым в эстафете и занял третье место в командном спринте.