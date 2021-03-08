Фанаты «Ливерпуля» решили собрать деньги на покупку самого дорогого игрока мира

Болельщики «Ливерпуля» решили собрать деньги на покупку нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе. Сбор средств организован на платформе Gofundme.com.

Инициаторами выступили Гарри Гловер, Дэнни Демпси-Пар и Уильям Нью. По их мнению, в мире насчитывается около 100 миллионов фанатов красных, поэтому для достижения цели в 250 миллионов фунтов стерлингов (291 миллион евро) каждому нужно скинуться по 2,5 фунта.

По словам болельщиков, указанная сумма поможет начать переговоры с Мбаппе. На момент написания новости фанатами собрано 3668 фунтов.

Французский форвард — самый дорогой футболист мира по версии портала Transfermarkt.de. Стоимость 22-летнего Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро (154 миллиона фунтов).