Олимпийский комитет Белоруссии отреагировал на решение МОК

Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК), который отказался признавать избрание Виктора Лукашенко главой организации. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

В НОК заявили, что белорусские атлеты готовятся к Олимпиаде, несмотря на решение МОК. В сообщении комитета также отмечается, что международная организация нарушила принцип «спорт вне политики».

8 марта стало известно, что МОК отказался признавать Виктора Лукашенко — сына действующего президента страны Александра Лукашенко — главой НОК. В МОК назвали это «временной обеспечительной мерой».

Виктор Лукашенко был избран главой НОК в ходе Олимпийского собрания. Он сменил на посту отца, который возглавлял организацию с 1997 года.

18 января Белоруссия была лишена права проведения чемпионата мира по хоккею. Международная федерация хоккея (IIHF) объяснила это неспособностью гарантировать безопасность участникам турнира и посетителям матчей.