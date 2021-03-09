Стерлинг пожаловался на угрозы от российских болельщиков

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг на своем YouTube-канале пожаловался на угрозы от российских болельщиков после поединка с Петром Яном.

Стерлинг заявил, что российские фанаты перегибают палку, желая ему смерти. «Почему вы все не вините Яна? Он нанес запрещенный удар. Он не знает правил! Я знаю, что никогда не сдаюсь», — добавил американец. Спортсмен подчеркнул, что готов провести бой-реванш с россиянином.

Стерлинг лишил Яна пояса чемпиона UFC в легчайшем весе 7 марта. Российский боец проиграл дисквалификацией после того, как нанес по лежачему сопернику запрещенный удар. Таким образом, американец вышел победителем из схватки, несмотря на нокаут. После поединка Стерлинг заявил, что готов дать реванш Яну, отметив, что ему нужно потратить некоторое время на восстановление.

Ян потерпел первое поражение в рамках UFC. Он не сумел защитить пояс чемпиона в первом же бою после его завоевания.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



