Подсчитана стоимость ударов звезд UFC

Подсчитана стоимость ударов в поединках звезд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Исследование приведено на сайте Bonus.

Авторы исследования вспомнили наиболее громкие поединки под эгидой UFC и посчитали количество денег, заработанных бойцами за один удар. Таким образом, несмотря на поражение в главном поединке UFC 207 от бразильской спортсменки Аманды Нунес американка Ронда Раузи заработала почти 3,06 миллиона долларов. Каждый удар экс-чемпионки стоил почти 460 тысяч долларов. В том поединке Раузи проиграла нокаутом за 48 секунд.

На втором месте оказался бразилец Жозе Алду. Также несмотря на неудачу в поединке с Конором Макгрегором, стоимость его удара в том бою составила почти 430 тысяч долларов. Для Макгрегора в той же схватке этот показатель равен 107 тысячам долларов.

Все трое упомянутых в исследовании спортсменов становились чемпионами промоушена. Макгрегор выигрывал пояса в двух весовых категориях.

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