Двухметровая баскетболистка восхитила фанатов откровенным фото

Австралийская баскетболистка Элизабет Кембидж разместила фотогалерею из откровенных снимков, где предстала перед подписчиками в нижнем белье. Пост доступен в Instagram спортсменки.

За сутки публикация набрала более 89 тысяч лайков. В комментарии к посту фанаты выразили восхищение спортсменкой.

Фото опубликовано @ecambage

11 февраля баскетболистка разместила ролик с фотосессии. У Кембидж более 500 тысяч подписчиков в Instagram. Рост баскетболистки — два метра три сантиметра.

Австралийка представляет команду «Лас-Вегас Эйсес» из Женской национальной баскетбольной ассоциации (ЖНБА). Кембидж перешла в клуб в 2019 году. В 2018 году в составе «Даллас Уингз» баскетболистка стала самой результативной представительницей ЖНБА.