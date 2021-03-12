В Англии нашли дом для верящих в приметы

В английском городе Сток-он-Трент, графства Стаффордшир, нашли дом, который посчитали идеальной недвижимостью для верящих в приметы жильцов. Ассоциация связана с формой входной двери, сделанной в виде подковы. Об этом сообщает DailyMail.

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Дом относится к объектам культурного наследия и в XX веке служил кузницей герцога Сазерленда. Позже здание было полностью реконструировано. Особенностью постройки служит большая закругленная дверь, напоминающая подкову, которую называют символом счастья. Владельцы выставили недвижимость на продажу и хотят выручить от сделки 575 тысяч фунтов стерлингов (более 58 миллионов рублей).

В доме располагаются три спальни, гостиная, две ванные комнаты, кухня, соединенная со столовой, рабочий кабинет и бар. На участке также есть внутренний двор. Интерьер комнат выполнен в теплых тонах с акцентами в виде розовых и оранжевых панелей на стенах, коричневых диванов и каменной кладки. По словам риелтора, предыдущие владельцы часто устраивали в доме вечеринки. Агент по недвижимости предположила, что необычная планировка подойдет как молодой паре, так и пожилому владельцу.

В январе 2021 года в районе недалеко от площади Тревор в Лондоне на продажу выставили квартиру, где раньше располагалось помещение фабрики по производству шоколада Harrods. Владельцы хотели получить за объект 25 миллионов фунтов стерлингов (на тот момент более 2,5 миллиарда рублей). Жилплощадь включала шесть спален, гостиную и кухню, соединенную со столовой.

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