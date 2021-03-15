Назван возможный способ попадания допинга в организм российских футболистов, в отношении которых открыты дела Международной федерацией футбола (ФИФА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника, не связанные друг с другом.

Один из экспертов предположил, что спортсмены могли получить вещества через капельницы, используемые врачами клубов для проведения восстановительных процедур. Второй источник подчеркнул, что футболисты не могли знать о нарушении медиками антидопинговых правил.

Ранее 15 марта стало известно, что ФИФА возбудила дисциплинарные дела против нескольких российских футболистов. В этот же день «Чемпионат.com» написал, что в употреблении допинга, которое произошло в 2013 году, заподозрили нападающего «Ростова» Владимира Обухова, права на которого в то время принадлежали московскому «Спартаку».

Футболист отметил, что эта новость стала для него шоком, так как он никогда не нарушал антидопинговых правил. Он также выразил готовность взаимодействовать с ФИФА.