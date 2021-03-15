«Ливерпуль» одержал выездную победу и вышел на шестое место в АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 15 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственным голом в концовке первого тайма отметился Диогу Жота.

Победа позволила «Ливерпулю» набрать 46 очков и выйти на шестое место в чемпионате. В активе «Вулверхэмптона» 35 очков, команда занимает 13-ю позицию.

«Ливерпуль» в следующем туре 4 апреля на выезде сыграет с «Арсеналом». «Вулверхэмптон» днем позже дома примет «Вест Хэм».