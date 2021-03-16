Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Швеции.

39-летний форвард вызван в состав национальной команды на ближайшие матчи. Ибрагимович сможет выйти на поле в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Грузией и Косово, а также в товарищеской встрече против Эстонии.

Таким образом, Ибрагимович вернулся в команду после пятилетнего перерыва. В последний раз он выходил на поле в составе сборной Швеции в матче чемпионата Европы-2016 против Бельгии.

Ибрагимович забил 62 гола в составе сине-желтых и является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Форвард известен по выступлениям за «Аякс», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», а также «Пари Сен-Жермен».