Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем попало на видео

Обращение нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича к российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову перед его последним боем с американцем Джастином Гейджи попало на видео. Ролик в Instagram опубликовал блогер Евгений Савин.

Фото опубликовано @sava9

В записи Ибрагимович говорит, что Нурмагомедов должен победить и не обращать внимание на критику. «Если ты чувствуешь себя молодым — ты молод. Если ты знаешь, что ты лучше, чем остальные — ты лучше, чем остальные», — заявил в аудио футболист.

Нурмагомедов объявил о решении уйти из MMA сразу после победы над Гейджи. Он в очередной раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе и одержал 29-ю победу в карьере. Россиянин возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.