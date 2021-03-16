Слуцкий исполнил посвященную интимному скандалу с Дзюбой песню

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий исполнил песню, посвященную интимному скандалу с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Специалист спел в ходе юмористического шоу на канале slow slow cow в YouTube.

В тексте песни говорится о высокой популярности утекшего в сеть ролика с участием игрока, а также отмечается, что Дзюба показал, чем нужно заниматься дома. Слуцкий добавил, что несколько раз обсуждал с игроком случившееся, но найти время на это было сложно, так как форвард постоянно занят.

В ноябре 2020 года Дзюба оказался в центре скандала. Тогда в сеть попало интимное видео с его участием. Инцидент привел к тому, что форварда временно исключили из сборной и лишили статуса капитана в петербургском «Зените».