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В Европе признали ошибки в отношениях с Россией

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Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль в своей статье для австрийского издания Kurier признал, что Европа совершала ошибки в отношениях с Россией.

По мнению Ляйтля, в настоящий момент отношения Европы с Россией достигли низшей точки, однако существует шанс на их перезагрузку. Он считает, что «применив творческий подход, можно найти новые решения». В частности, Брюссель должен начать постепенно ослаблять санкции, которые, по его словам, «нанесли огромный урон обеим сторонам».

Кроме того, стороны должны налаживать отношения в экономической, научной, культурной сферах. Что касается украинского вопроса, то президент палаты считает, что Евросоюзу стоит сохранять нейтральность по примеру Австрии. Среди других точек соприкосновения он назвал вызовы, которые порождают изменение климата и цифровизация.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на ознакомленный источник сообщило, что некоторые из самых высокопоставленных чиновников Европейского союза (ЕС) в частном порядке выступили за «менее воинственный подход» к отношениям с Россией. В частности, посол ЕС в Москве Маркус Эдерер утверждал, что позиция ЕС в отношении России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте, и ей необходимо двигаться дальше.

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