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В Европе сочли ошибочной стратегию вакцинации

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Фото: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс счел ошибочной стратегию вакцинации касаемо заказа препаратов. Об этом он заявил в интервью газете Tagesspiegel AM Sonntag.

«Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и в государствами-членами были допущены ошибки», — заявил Тиммерманс. При этом он призвал не торопиться и подвести итоги по окончанию пандемии, чтобы понять, «что мы сделали не так, а что было сделано правильно».

Вместе с тем Тиммерманс назвал верным шагом совместный заказ вакцин. Однако, по его мнению, это соглашение было скорее в интересах богатых стран, таких, как Германия.

Ранее Еврокомиссия выступила за распределение вакцин между европейскими государствами пропорционально численности их населения, согласившись таким образом с недавними заявлениями ряда стран-членов Евросоюза о том, что это — наиболее справедливое решение вопроса. В ноябре 2020 года лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) пообещали справедливо распределять вакцины и лекарства от коронавируса по всему миру.

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