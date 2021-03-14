В Европе сочли ошибочной стратегию вакцинации

Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс счел ошибочной стратегию вакцинации касаемо заказа препаратов. Об этом он заявил в интервью газете Tagesspiegel AM Sonntag.

«Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и в государствами-членами были допущены ошибки», — заявил Тиммерманс. При этом он призвал не торопиться и подвести итоги по окончанию пандемии, чтобы понять, «что мы сделали не так, а что было сделано правильно».

Вместе с тем Тиммерманс назвал верным шагом совместный заказ вакцин. Однако, по его мнению, это соглашение было скорее в интересах богатых стран, таких, как Германия.

Ранее Еврокомиссия выступила за распределение вакцин между европейскими государствами пропорционально численности их населения, согласившись таким образом с недавними заявлениями ряда стран-членов Евросоюза о том, что это — наиболее справедливое решение вопроса. В ноябре 2020 года лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) пообещали справедливо распределять вакцины и лекарства от коронавируса по всему миру.