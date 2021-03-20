Аваков заявил о превосходстве Украины над Польшей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о превосходстве страны над Польшей в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера». Об этом сообщает издание «Сегодня».

Так глава ведомства прокомментировал вероятность вступления страны в НАТО. «Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине — так не будет», — сказал министр.

Аваков добавил, что граждане Украины «тоже должны себя настолько уважать, чтобы идти к этим стандартам».

5 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что процесс вступления страны в НАТО будет максимально ускорен. По его словам, из-за войны в Донбассе украинцы ежедневно гибнут за свой «демократический выбор», а потому Украина является «форпостом защиты демократических ценностей». «Мы заслуживаем стать частью семьи стран НАТО», — подчеркнул чиновник.