Биатлонист Латыпов прокомментировал первую в карьере медаль на Кубке мира

Российский биатлонист Эдуард Латыпов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал первую в карьере медаль на этапах Кубка мира, завоеванную в шведском Эстерсунде.

Латыпов заявил, что очень рад серебру, и поблагодарил фанатов за поддержку. Спортсмен назвал гонку идеальной, кроме третьего огневого рубежа. Он отметил, что мог бы завоевать золото, однако ему не хватило сил. «Я верил в себя в каждой гонке, много что не получалось. Сегодня сошлось как надо, слава богу. Сказал себе: борись до конца, и все получится», — подытожил он.

Латыпов завоевал серебро в масс-старте ранее 21 марта. Победителем гонки стал француз Симон Дестье, прошедший дистанцию за 35 минут и 43,7 секунды и допустивший два промаха. Латыпов, отставший от француза на 8,9 секунды, обошел лучшего биатлониста сезона, норвежца Йоханесса Бе, ставшего третьим.

Последние гонки в Эстерсунде были перенесены из-за шторма. Российские биатлонистки остались без медалей в масс-старте.