Фигура самой сексуальной атлетки мира в обтягивающих лосинах впечатлила фанатов

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, в Instagram показала фотографию в обтягивающих лосинах, чем впечатлила пользователей сети.

На снимке 23-летняя легкоатлетка позирует, лежа на животе. В комментариях пользователи оценили фигуру немки, назвав ее идеальной. «Булки, что надо», «Ты напоминаешь мне куклу Барби», «Приезжайте в гости и потренируйте меня, тоже хочется иметь такую фигуру», — написали фанаты.

В феврале этого года Шмидт поделилась фотосессией из фитнес-зала. В комментариях пользователи остались озадачены, когда бегунья успевает тренироваться при столь активном ведении соцсетей и постоянном внимании к своей внешности.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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