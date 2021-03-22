Литва закупила электроэнергию у Белоруссии и попросила Украину не делать этого

Президент Литвы Гитанас Науседа попросил Украину не покупать электроэнергию, вырабатываемую на Белорусской атомной электростанции, передают «Українськi Новини».

«Строитель небезопасной Белорусской атомной электростанции, Россия, не только подверг риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния», — считает Науседа. По его мнению, растущая хрупкость Белоруссии означает прямую угрозу интересам не только Литвы, но и Украины.

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Вместе с тем депутат от партии «Слуга народа» Андрей Герус отметил, что несмотря на просьбу Науседы, Литва за 2020 год закупила более 4 миллиардов кВт-ч из Белоруссии и России, что составило около 40 процентов от потребления страны. «Несмотря на то что Литва потребляет электроэнергии в 12,4 раза меньше, чем Украина, импорт в Литву из России и Белоруссии в 2020 году был в 30 раз больше, чем соответствующий импорт на Украину. Для многих это может стать сюрпризом, но такова реальность», — рассказал Герус.

Белорусская АЭС начала работу в 2020 году, она расположена в 40 километрах от столицы Литвы Вильнюса. Сейчас на станции идут испытания, ввести ее в промышленную эксплуатацию планировалось в 2021 году. 11 января Европейский парламент принял резолюцию, в которой потребовал приостановить запуск Белорусской АЭС из соображений безопасности.

В Литве с самого начала строительства станции заявляли, что на АЭС нарушаются все нормы безопасности, несмотря на то, что станция прошла необходимые проверки МАГАТЭ. После включения в сеть первого энергоблока в ноябре 2020 года Вильнюс прекратил торги электроэнергией не только с Минском, но и с Москвой, чтобы продукция с Белорусской АЭС никак не попала на литовский рынок.

Изначально Литва требовала, чтобы к бойкоту присоединились также Латвия и Эстония, однако позже решила «не заламывать руки» соседям.