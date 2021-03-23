Избитые из-за проигрыша России на ЧМ-2018 заключенные обратились в ЕСПЧ

Заключенные забайкальской колонии ИК-5 Александр Нохрин и Евгений Кригер, которые были избиты сотрудниками учреждения из-за проигрыша сборной России хорватам в четвертьфинале ЧМ-2018, обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующую жалобу в суд.

По версии осужденных, 7 июля 2018 года после футбольного матча произошло массовое избиение заключенных пьяными сотрудниками колонии в шлемах и бронежилетах. Травмы на телах Нохрина и Кригера зафиксировали медики, а применение спецсредств, в том числе газа «Зверобой», — следствие. В сети было распространено видео с камер наблюдения со сценами избиения. В отношении сотрудников ИК-5 было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

Представители колонии признали применение силы к заключенным «в виде заламывания рук за спину». Суды трех инстанций сочли применение спецсредств недоказанным, а применение силы «законным». Дело о превышении полномочий было прекращено.

В жалобе в ЕСПЧ адвокат правозащитного проекта «Зона права» Анастасия Коптеева подробно описывает эти и другие детали инцидента. Она указывает в документа на нарушение права ее доверителей на запрет пыток и на эффективное средство правовой защиты Конвенции о правах человека. В «Зоне права» также пояснили, что заключенные считают одной из причин их избиения высказанное накануне футбольного матча недовольство бытовыми условиями содержания в колонии.

Спецсоветник по вопросам защиты прав в ЕСПЧ КА Pen & Paper Виталий Кулапов рассказал изданию, что факт возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников ИК-5 увеличивает шансы на победу в ЕСПЧ несмотря на то, что дело прекращено. Он пояснил, что СКР не стал бы возбуждать дело без веских доказательств, и в Страсбурге это учтут. Кроме того, ЕСПЧ попросит Россию объяснить сразу три фактора применения силы: правомерности, необходимости и соразмерности. Если хотя бы один из них не будет доказан, ЕСПЧ установит нарушение права на запрет пыток.

Об избиении заключенных в читинской колонии расстроенными из-за поражения сборной России сотрудниками читинской колонии стало известно 1 августа 2018 года. Юрист Анастасия Коптеева и адвокат Алана Семигузова, сотрудничающие с правозащитной организацией «Зона права», предали огласке акты опроса осужденных Александра Нохрина и Евгения Афанасьева.

«Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду», — рассказал Нохрин, добавив, что его пинали и пытали электрошокером как минимум пять человек.