Фанаты из США восхитились игрой Сорокина в НХЛ и поблагодарили за это Путина

Американские пользователи сети восхитились игрой российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его статистика доступна на сайте лиги.

В последнем матче против «Филадельфии» россиянин отразил 36 бросков по воротам из 37 и одержал восьмую победу подряд. Сорокин установил новый рекорд по продолжительности победной серии для вратарей-новичков из России. В прошлом сезоне у Ильи Самсонова и Игоря Шестеркина в активе было по семь побед.

В комментариях в Twitter пользователи посчитали, что Сорокин достоин награды лучшему новичку сезона. «Лучшая игра в карьере Сорокина. Его ждет большое будущее», «Он стоял как стена» — писали они. Часть фанатов благодарила за удачные выступления голкипера президента России Владимира Путина, прикрепляя к постам фотографии Сорокина с главой страны.

Сорокин известен выступлениями за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге. Вместе с командой он выиграл Кубок Гагарина в 2019 году. В 2018-м в составе сборной России спортсмен стал олимпийским чемпионом.

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