Российский новичок клуба НХЛ вошел в историю

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин вошел в историю после матча против «Баффало Сэйбрс». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте NHL Public Relations.

Сорокин отстоял на ноль, отразив за матч 20 бросков. 25-летний россиянин стал седьмым голкипером-новичком «Айлендерс», сумевшим сделать шатаут («сухой матч») в дебютном сезоне в НХЛ.

Встреча прошла в ночь на 17 февраля и завершилась победой «Нью-Йорка» со счетом 3:0. Заброшенными шайбами отметились Андерс Ли (дубль) и Жан-Габриэль Пажо.

Сорокин известен выступлениями в Континентальной хоккейной лиге. С 2014 по 2020 год он играл за московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2019 году. В 2018-м в составе сборной России он стал олимпийским чемпионом.

9 февраля сообщалось о другом российском голкипере, вошедшем в историю «Айлендерс». Семен Варламов стал первым вратарем клуба, который дважды за сезон оформил «сухарь» против «Нью-Йорк Рейнджерс».