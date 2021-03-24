Иностранцы отказались от сотен участков в Крыму

После того как президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть земельными участками в Крыму, они отказались как минимум от пяти сотен расположенных на полуострове наделов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные республиканского госкомитета по государственной регистрации и кадастру.

Материалы по теме Крымский вал На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить? Турецкий поток Россияне устремились в Турцию. Квартиру там можно купить по цене однушки за МКАД

По информации регистраторов, до подписания указа иностранным гражданам принадлежало около 11,5 тысячи земельных участков в Крыму. К 1 января 2021 года их стало 11 тысяч. Последних данных у службы нет. Предполагается, что если иностранцы в течение года с момента издания указа не передадут права на землю, власти продадут ее в принудительном порядке, уточняет издание. Вырученную сумму передадут или бывшему владельцу, или перечислят в федеральный или муниципальный бюджет с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом.

Путин своим указом запретил иностранцам владеть земельными участками не только в Крыму, но и в Астраханской и Калининградской областях. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Решение вступило в силу в субботу, 20 марта. Под запрет не попали территории в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах Крыма.

Власти полуострова сочли эту меру вынужденной. По словам руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова, многие государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зонах, прилегающих к госгранице.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru