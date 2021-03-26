Инфекционисты заявили о сохранении следов коронавируса в помещениях до 28 дней

Инфекционисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний Гуанчжоу выяснили, как долго следы коронавирусной инфекции могут оставаться на повседневных предметах, которыми пользовался зараженный. Исследование было опубликовано в International Journal of Infectious Diseases.

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Весной 2020 года ученые наблюдали за гостиничными номерами, в которых на карантине находились 39 пациентов с COVID-19. Выяснилось, что инфекция сохранялась в помещениях до 28 дней. Четыре недели подряд вирус обнаруживали на умывальнике в ванной комнате. Три недели он сохранялся в канализационном отверстии, две недели — на сиденье унитаза. В среднем следы коронавирусной инфекции сохранялись на разных поверхностях на протяжении пяти дней.

Наличие или отсутствие следов коронавируса на поверхностях в номерах проверялись с помощью мазков, которые затем подвергались ПЦР-тестированию. Чаще всего следы вируса обнаруживали на чашках (в 100 процентах случаев), раковинах (12,82 процента), туалетных сиденьях (7,89 процента) телефонах (5,56 процента) и прикроватных столиках (5,56 процента).

В феврале ученый-физик из Германии, профессор Роланд Визендангер (Roland Wiesendanger) заявил, что коронавирус мог появиться в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане, вероятность данного события составляет 99,9 процента. С января по декабрь 2020 года ученый из Гамбурга проводил собственное расследование — анализировал научные публикации и материалы СМИ, а также обсуждал происходящее со множеством коллег, компетентных в данном вопросе. «Я на 99,9 процента уверен, что коронавирус появился в лаборатории», — заявил Визендангер.