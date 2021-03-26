В Сочи нашли дом за полтора миллиарда рублей

В марте 2021 года в Сочи продается 6,2 тысячи частных домов, при этом в городе есть сразу два особняка, оцененных более чем в миллиард рублей. Самый дорогой объект экспонируется за 1,6 миллиарда, следует из материалов агентства Skolkovo Realty, предоставленных «Ленте.ру».

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По данным риелторов, в такую сумму оценили особняк площадью 1,3 тысячи квадратных метров, имеющий три этажа и собственный бассейн. За 1,3 миллиарда рублей в Сочи продается частный дом площадью 650 квадратных метров. Объект нашли в Центральном районе. Площадь придомового участка — 8 соток.

Как отмечают в Skolkovo Realty, спрос на элитную недвижимость в Сочи в феврале 2021-го на 51 превысил показатели годичной давности. При этом наибольшей популярностью среди покупателей пользуются именно частные дома. «Здесь спрос непрерывно растет, начиная с ноября 2020 года. Самый значительный всплеск интереса пришелся на февраль», — заключают эксперты.

Ранее сообщалось, что минимальная цена частного дома в Сочи в феврале 2021-го составила 2,1 миллиона рублей. Эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков заявил, что покупать сочинскую недвижимость в 2020-м россиян побудила нестабильность рубля: многие захотели спасти сбережения, вложив их в квадратные метры.

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