Названа стоимость Xiaomi Redmi Note 10 в России

Xiaomi представила в России смартфоны серии Redmi Note 10. Об этом сообщается на сайте компании.

Новые аппараты относятся к среднему ценовому сегменту, линейка представлена устройствами Redmi Note 10 и Note 10 Pro. Базовый девайс имеет 6,43-дюймовый экран Super AMOLED разрешением 2400х1080 пикселей, процессор Snapdragon 678, четыре гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. Смартфон получил основную камеру на четыре объектива разрешением 48, 8, 2 и 2 мегапикселей. Спереди находится 13-мегапиксельная фронтальная камера. Устройство получило аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки на 33 ватта.

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Старший аппарат линейки — Redmi Note 10 Pro — отличается от базового наличием 6,67-дюймового AMOLED-экрана и процессора Snapdragon 732G. Телефон имеет восемь гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Гаджет получил камеру с сенсорами разрешением 108, 8, 5 и 2 мегапикселей, 16-мегапиксельную селфи-камеру, аккумулятор емкостью 5020 миллиампер-часов, NFC. Также во время анонса была названа стоимость смартфонов: Redmi Note 10 оценили в 17 990 рублей, Redmi Note 10 Pro — 28 990 рублей.

Начало продаж стартовой модели серии намечено на 8 апреля, Redmi Note 10 Pro можно будет приобрести на сайте компании и у партнеров 30 марта. В подарок к девайсу предлагают фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5.

Китайский релиз смартфонов Redmi Note 10 состоялся в начале марта.

Ранее специалисты Роскачества назвали лучшие, по мнению экспертов, смартфоны. В рейтинг попали новые устройства — Samsung Galaxy S21 Ultra, Huawei Mate 40 Pro, OnePlus Nord N10, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 и Xiaomi Redmi Note 9T.