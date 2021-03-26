Российские фигуристы выиграли короткую программу в танцах на льду на ЧМ

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли короткую программу в танцах на льду на чемпионате мира. Трансляция велась на сайте Первого канала.

Пара набрала за прокат 88,15 балла. На втором месте расположились американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, в активе которых 86,05 балла. Третье место заняла еще одна американская пара Мэдисон Чок и Эван Бейтс с 85,15 балла.

Две другие российские пары Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро расположились на пятом и десятом местах соответственно.

Произвольный танец фигуристы покажут 27 марта. Соревнования начнутся в 19:00 по московскому времени.

Синицина и Кацалапов — двукратные чемпионы России, чемпионы Европы, а также серебряные призеры первенства мира.

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