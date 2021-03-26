Тимошенко заявила о загнанных в тупик украинцах

Председатель политической партии «Батькивщина», депутат Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24» заявила, что украинцев загнали в тупик тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Трансляция велась на YouTube.

«Таких долгов за жилищно-коммунальные услуги как сегодня не было никогда. <...> Людям надо делать из этого выводы. Наиболее коррумпированное сегодня — тарифы», — подчеркнула она. Тимошенко добавила, что при этом украинские власти не стесняются анонсировать дальнейшее повышение тарифов.

В январе компания «Нафтогаз» повысила цену на газ для населения на 14 процентов — до 7,22 гривны (около 19 рублей) за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения. Также в конце декабря правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения.

Эти решения спровоцировали акции протеста в нескольких городах Украины. Недовольные тарифной политикой властей перекрывали дороги в Полтавской области. Антиправительственные демонстрации прошли также во Львове, Одессе, Лубнах и других населенных пунктах, в Житомире протестующие взяли штурмом областную администрацию.

Позже по решению президента Украины Владимира Зеленского тарифы на газ для населения были снижены на 30 процентов — до 6,3 гривны (около 16 рублей) за кубометр.

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