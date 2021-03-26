В Донбассе заметили подразделения «Правого сектора»

Украина стягивает к линии соприкосновения огня в Донбассе военизированные подразделения, в том числе запрещенной в России националистической организации «Правый сектор». Об этом сообщает Telegram-канал российского военного журналиста Семена Пегова «WarGonzo» со ссылкой на источники в регионе.

По данным канала, радикалов заметили в близлежащих к линии разграничения городах Константиновке и Торецке. «Присутствия своего не скрывают — открыто носят нашивки и шевроны, местное донбасское население откровенно запугивают», — говорится в сообщении. Официально эта информация пока не подтверждена.

Кроме того, местные жители зафиксировали крупное скопление украинской техники и личного состава ВСУ на железной дороге в районе города Покровск. «На данный момент составы уже несколько дней стоят на одном месте в ожидании команды по дальнейшему развертыванию сил», — отмечают источники.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о приведении подразделений Народной милиции в боевую готовность и пообещал «быстро опрокинуть продвижение украинских войск» в случае возобновления военного конфликта.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.