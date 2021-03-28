Полицейские угрожали пятилетнему мальчику побоями и попали на видео

Полицейские из американского штата Мэриленд угрожали пятилетнему мальчику побоями из-за прогула школы и попали на видео. Подробности произошедшего сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 14 января 2020 года, но полицейское управление штата опубликовало видеоролик с нательной камеры одного из сотрудников правоохранительных органов только в пятницу, 26 марта.

В январе полицейские нашли пятилетнего мальчика на улице в одном квартале от начальной школы Ист-Сильвер-Спринг и отвезли его обратно в учебное заведение, где их встретил школьный администратор.

На кадрах видно, как полицейский силой усаживает плачущего от страха ребенка на стул в кабинете директора. «Быстро заткнись! Надеюсь, твоя мама разрешила мне тебя побить», — прикрикнул офицер на мальчика.

На следующем видео, ребенок сидит в комнате со своей матерью, представителем школы и двумя полицейскими в одной комнате. Офицер застегивает на запястье мальчика наручники и продолжает его отчитывать.

«Знаешь, что это такое? Это наручники. А знаешь, для чего они нужны? Для людей, которые не хотят слушаться и не знают, что делать!» — поучает мальчика полицейский.

Издание сообщает, что мать ребенка позже подала на правоохранительные органы в суд, утверждая, что ее сын получил травму. Адвокаты семьи заявили, что будут добиваться справедливости и компенсации морального вреда.

Ранее в марте два девятилетних мальчика на улице напали на пенсионера в городе Хаддерсфилде в Великобритании. Пожилой мужчина получил травму головы. По словам очевидца, дети проломили пенсионеру голову.