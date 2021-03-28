В России зафиксировали рост цен на вторичное жилье

В России продолжается рост цен на вторичное жилье. За минувший месяц в среднем в крупнейших городах они увеличились на 1,3 процента. Это зафиксировали эксперты ЦИАН, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, в марте средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших российских городах достигла 88,76 тысячи рублей за квадратный метр, увеличившись на 1,3 процента по сравнению с февралем и на 16,1 процента — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наибольшее подорожание вторичного жилья отмечено в Казани — на 2,3 процента. Цена квадратного метра готового жилья там составляет 99,3 тысячи рублей. Стоимость вторичной недвижимости в Москву в марте достигла 257,4 тысячи рублей, увеличившись на 0,8 процента за месяц и на 16 процентов за год.

Несмотря на сохраняющуюся тенденцию к росту цен, глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов указывает на его замедление. Он отмечает, что в феврале за месяц вторичная недвижимость в среднем по стране подорожала на 1,7 процента, а в январе — на 1,6 процента. По его мнению, «продавцы стали аккуратнее подходить к индексации», предпосылку для этого он видит в замедлении спроса.

Эксперты считают, в ближайшее время покупательский спрос может немного снизиться, а рост цен на недвижимость замедлиться, поскольку Центробанк принял решение повысить ключевую ставку, что должно отразиться на ипотечных ставках, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Москве начался новый виток квартирного ажиотажа — в феврале 2021 года в столице продали более семи тысяч квартир в новостройках. По информации регистраторов, за прошлый месяц в городе было заключено 7,64 тысячи договоров долевого участия в строительстве — на 45 процентов больше, чем в январе (тогда было заключено 5,26 тысячи ДДУ). В годовом исчислении число регистраций ДДУ увеличилось на 29 процентов.