Россиян захотели лишить права отказываться от квартир с недостатками

Россиянам захотели запретить отказываться принимать у застройщика квартиры с недостатками. Такую инициативу предложили рассмотреть депутаты Госдумы, пишет «Коммерсантъ».

Инициатива предусматривает упразднение действующей практики, позволяющей не подписывать передаточный акт до тех пор, пока застройщик не ликвидирует все имеющиеся недочеты. Вместо этого авторы проекта предлагают в случае наличия каких-либо дефектов сначала составить акт несоответствия, а затем — подписать передаточный акт. После этого застройщик должен либо устранить все недочеты, либо снизить стоимость договора или компенсировать гражданину расходы.

Уточняется, что законопроект выдвинули Николай Николаев, Михаил Кузьмин, и Александр Якубовский из «Единой России», а также Сергей Крючек из «Справедливой России».

Ранее сообщалось, что в России собираются развивать новый тип ипотеки — кредиты на покупку квартир и домов, соответствующих критериям зеленого жилья. Такие займы будут предоставляться гражданам на льготных условиях, заявил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов, выступая на XVI международном финансовом форуме НФА.